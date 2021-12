Unsere Schlagerstars des Jahres – Das SWR4 Festival 2021

per Mail teilen

Marianne Rosenberg wurde bei der Gala "Durchstarter des Jahres" von SWR4 Baden-Württemberg mit der begehrten "Gläsernen Vier" für das "Comeback des Jahres" geehrt. Ihr Titel "Im Namen der Liebe" schnellte auf Nummer 1 der Charts und reiht sich somit ein in die Erfolge ihrer 50jährigen Bühnenkarriere. DJ Ötzi erhielt die "Gläserne Vier" als "Star des Jahres". Julian Reim wurde als "Newcomer des Jahres" ausgezeichnet. In der Phoenixhalle in Stuttgart begeisterten die Stars mit neuen Songs und bekannten Hits und bescherten dem Publikum unvergessliche Gänsehautmomente.