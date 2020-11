Was haben Ramon Roselly, Kerstin Ott und Howard Carpendale gemeinsam? - Sie haben die Schlagerwelt in diesem Jahr besonders bereichert und begeistert. Im Rahmen der Gala "Durchstarter des Jahres" verlieh SWR4 Baden-Württemberg die "Gläserne Vier" an Kerstin Ott als "Star des Jahres" und an Ramon Roselly als "Newcomer des Jahres". Für sein überragendes musikalisches Lebenswerk wurde Howard Carpendale vor einem begeisterten Publikum geehrt. In der SpardaWelt in Stuttgart bescherten die Stars mit neuen Songs und bekannten Hits viele Gänsehautmomente.