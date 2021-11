ADVENT LIVE - Zauber der Vorweihnachtszeit

Winterfreude, Sternenglanz, Hoffnung im Advent, Ruhe finden und Gemeinschaft feiern: das ist eigentlich die Vorweihnachtszeit im Südwesten. Aber in diesem Jahr ist wieder alles anders. Auch bei der Livesendung des SWR Fernsehens am Freitag vor dem ersten Advent. Moderator Martin Seidler hat für die Adventsstimmung eine kleine Runde von Gästen zum SWR Funkhaus in Mainz eingeladen. In aktuellen Schalten erfahren wir, wo Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stattfinden werden und was man beim Besuch beachten sollte.

Martin Seidler stimmt mit seinen Gästen auch direkt auf die besondere Vorweihnachtszeit ein: die Rezeptsucherin Susanne Nett zeigt ihre Glühweinzubereitung, echte Rentiere aus einer Farm in Rheinland-Pfalz geben ihm die Hand und Pfote, eine Sandkünstlerin malt Weihnachtsmotive und die Musikerin Caro Trischler singt wie das Duo Hannah Wilhelm und Nico Traut live und unplugged Weihnachtslieder. Und wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer besonders aufpassen, können sie vielleicht das große Glück gewinnen: die Figur, die Forstwirtschaftsmeister und Kettensägenkünstler Konrad Scholzen live während der Sendung fertigen wird.

Teilnahmebedingungen unseres Gewinnspiels am 26.11.2021

Veranstalter des Gewinnspiels ist der SWR.

Der Gewinn besteht aus der Holzfigur, die der Kettensägenkünstler und Forstwirtschaftsmeister Konrad Scholzen live während der Sendung gestaltet.

Zur Teilnahme am Gewinnspiel müssen Sie uns die richtige Lösung nennen, sowie Ihren Namen, Telefonnummer, Wohnort und Alter.

Teilnehmen können Sie telefonisch unter der Rufnummer 01805 – 929 139 während der Livesendung aus Mainz am 26.11.2021 von ca. 20.35 Uhr bis 20.55 Uhr.

Kosten: 00,14 €/Min. aus dem Festnetz, 00,42 € max. aus dem Mobilnetz.

Das Mindestalter für die Teilnahme am Gewinnspiel ist 10 Jahre.

Mitarbeiter des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Welche Tierfigur fertigt Konrad Scholzen live in der Sendung mit seiner Kettensäge?

Der erste Teilnehmer, der uns die richtige Lösung nennen kann, gewinnt.

Der Gewinner wird live in der Sendung zurückgerufen.

Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder andere Sachpreise ist nicht möglich.

Mit der Teilnahme erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit den Teilnahmebedingungen.

Die Daten der Teilnehmer werden vom SWR nur zum Zwecke des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.