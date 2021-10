SWR3 Comedy Festival 2021 - Friedemann Weise und Rüdiger Hoffmann

Die Highlights aus den Auftritten von Abdelkarim und Mundstuhl beim SWR3 Comedy Festival 2021

Abdelkarim: Der Marokkaner deines Vertrauens

So bezeichnet er sich zumindest selbst. Wenn jemand über sich selbst lachen kann, dann er! Mit viel Selbstironie erzählt Abdelkarim von Situationen, die er im Alltag erlebt. Von Racial Profiling in der Bahn bis hin zu Komplimenten, die beim kurzem Nachdenken doch gar nicht so nett sind, wie sie klingen. Auch das kann Comedy: Mit Humor zum Nachdenken bewegen.

Mundstuhl: Das liebenswert verrückte Comedy-Duo

Mundstuhl begeistern mit ihrer unverwechselbaren Gratwanderung zwischen Nonsens, hintergründigen Wortgefechten, derben Späßen und politischen Inkorrektheiten. Schnell. Frisch. Und extrem witzig. mehr...