Sommer, Sonne, Ferien. Besonders beliebt in diesem Jahr: Abenteuer in der Natur. Zum Urlaubsbeginn sendet das SWR Fernsehen eine Stunde live aus dem Schwarzwald - einer der beliebtesten Urlaubsregionen in Deutschland. SWR Moderator Ramon Babazadeh gibt Tipps, wo man am Schluchsee mitten in der Natur in den Baumkronen übernachten kann. Ein Outdoor-Experte verrät, was die Natur für leckere Gerichte für uns bereithält und gibt Tipps fürs Outdoor-Cooking. Ein Blogger zeigt, wie man die besten Urlaubsfotos macht. Außerdem treten Einheimische und Urlauber im Stand Up Paddeling gegeneinander an. mehr...