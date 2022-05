Die Highlights aus den Auftritten des "King of Understatement" Friedemann Weise und dem wohl entspanntesten Comedian Deutschlands: Rüdiger Hoffmann

Friedemann Weise:

Wer auf eine gewagte Mischung aus Humor und musikalischem Kabarett steht, ist hier genau richtig. Es erwarten euch "Satirepop", so nennt Friedemann Weise selbst seinen einzigartigen Musikstil, humorvolle Geschichten und jede Menge Spaß!

Rüdiger Hoffmann:

"Ja, hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob Sie es schon wussten..." - Rüdiger Hoffmann gehört wohl zu den entspanntesten Comedians auf der Bühne. Auch beim SWR3 Comedy Festival lässt er sich die Ruhe nicht nehmen und schaut mit einem zurückgelehnten Blick auf neue Trends in der aktuellen, schnelllebigen Zeit. mehr...