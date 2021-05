Wussten Sie, dass Birgit Schrowange schon mit DJ Ötzi in der Sauna war, Wolfgang Lippert halb nackt vor Montserrat Caballé stand, Günter Oettinger Fan von Che Guevara war, Marie Luise Marijan einmal Miss Marple sein will, Inka Bause in der DDR Polizeischutz brauchte und der Bio-Spitzenkoch Simon Tress von seiner Großmutter immer "Schwarzen Brei" bekam? All´ das haben sie SWR4 Moderator Jörg Assenheimer beim Promitalk im Rahmen des großen SWR4 Festivals in Stuttgart verraten. Und das vor einer großartigen Kulisse: In einer komplett leeren Hanns-Martin-Schleyerhalle, in der normalerweise 10.000 Menschen Platz finden, lauschten 40 Gäste den kurzweiligen Talkrunden. mehr...