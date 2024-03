per Mail teilen

Durch die aktuelle Lage entfallen unsere Eisenbahn-Romantik-Wiederholungen morgens um 09:30 Uhr.

Der SWR reagiert auf die Schul- und Kita-Schließungen im Südwesten und sendet ab Montag ein extra Programm für Kinder und Jugendliche. Ab 8 Uhr gibt es den "Tigerenten Club spezial" mit Serien und Dokus wie "Tiere bis unters Dach", "Schmecksplosion" oder "Dein großer Tag". Die Zuschauerinnen und Zuschauer können ihre Fragen ins Studio schicken, die dann von Experten beantwortet werden.

Ab 10.45 Uhr laufen dann "Planet Schule" und "Planet Wissen" - so können Kinder aller Altersstufen problemlos auch zu Hause lernen. Dabei werden Themen behandelt, die sich auch an den Unterrichtsthemen orientieren wie Natur und Umwelt, Wissenschaft und Technik, Sprachen, Geschichte und Gesellschaft. Das Programm ist auch auf SWRKindernetz.de und im Youtube-Kanal "SWR Kindernetz plus" verfügbar.

Unsere beiden Nachmittags-Sendeplätze um 15:00 Uhr sowie um 15:30 Uhr sind bislang von den Änderungen noch nicht betroffen und werden planmäßig ausgestrahlt. (Stand: 16.03. / 12 Uhr)

(Änderungen vorbehalten)