SWR SWR -

Liebe Zuschauerinnen,

liebe Zuschauer,

in den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach Mitschnitten aufgrund der erheblich veränderten Mediennutzung kontinuierlich gesunken. DVDs sind immer weniger gefragt, gleichzeitig steigt die Nutzung unserer Internetangebote. Wir bitten Sie deshalb um Verständnis, dass wir keine DVDs mehr verschicken können. Ein umfangreiches Angebot von SWR Sendungen finden Sie in der SWR Mediathek. Und zwar kostenlos. Und jederzeit nutzbar, ob Zuhause am Computer, am Smart-TV oder unterwegs auf dem Tablet oder in der App auf dem Smartphone.



Viele unserer Sendungen stehen Ihnen in den Mediatheken im Internet zur Verfügung:

https://www.ardmediathek.de/swr

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Redaktion der Eisenbahn-Romantik