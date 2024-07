Unterwegs an Taiwans Ostküste

per Mail teilen

Wie ein Kreis ist das taiwanesische Streckennetz um die Insel gelegt und lädt dazu ein, den Inselstaat mit der Eisenbahn kennenzulernen. Während der japanischen Kolonialzeit wurde die Eisenbahn ab 1895 ausgebaut.

Noch heute lässt sich der japanische Einfluss nicht leugnen. Wir bereisen die landschaftlich besonders reizvolle Ostküste Taiwans. Ausgangspunkt ist Taiwans quirlige Inselhauptstadt Taipeh. Unterwegs machen wir Halt in Houtong, einem Dorf, das für seine Katzen berühmt ist. Auf der Pingxi-Linie fährt der Zug in gemächlichem Tempo weiter vorbei an Bächen und Wasserfällen nach Shifen.

Sobald der Zug die Gleise passiert hat, lassen junge Liebespaare Himmelslaternen aufsteigen, auf denen sie ihre Kinderwünsche niedergeschrieben haben. Weiter geht es an der Ostküste Richtung Hualien. Die Strecke verläuft hier entlang einsamer Pazifikstrände. Wir erreichen den ältesten Nationalpark Taiwans, den Taroko Nationalpark. Die 19 Kilometer lange Taroko-Schlucht gehört zu den Höhepunkten einer Taiwan-Reise. Hier hat sich der ungestüme, blaugrüne Fluss Liwu in Jahrmillionen bis zu 600 Meter tief in die steil aufragenden, schimmernden Felsen aus reinem Marmor gegraben.

Taiwan ist aber auch bekannt für heiße Quellen. Wir besuchen eine 50 Grad warme Quelle in freier Natur, wo sich jeder seine eigene „Badewanne“ schaufeln und das heilende Wasser genießen kann. Nun wird die Landschaft immer aufregender. Wir sehen grüne Berge durchs Zugfenster. Dazwischen nehmen Reisfelder, Palmenhaine und ab und zu ein kleiner Ort die schmale Ebene ein bevor wir nach Taimali kommen. Hier erleben wir eine Willkommenszeremonie der Paiwan – der drittgrößten indigenen Volksgruppe Taiwans. Die Eisenbahn bietet sich hervorragend an, will man den Inselstaat im Pazifik bereisen und die Kultur der weltoffenen Taiwaner erfahren.

