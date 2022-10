Dampf im Alsenztal - Fotojagd zum Doppeljubiläum

150 Jahre Alsenztalbahn und 25 Jahre Eisenbahn-Romantik-Reisen, zwei Jubiläen, die eher zufällig zusammenfallen, aber Liebhaber der idyllischen Strecke in Rheinland-Pfalz auf den Plan rufen. Während Hagen von Ortloff mit einem Sonderzug in Koblenz startet und für seine Youtube-Follower die Fahrt entlang des Rheins filmt, positioniert sich Steffen Eiser bei Altenbamberg, um Fotos vom Dampfzug im Alsenztal für seine Online-Berichte zum Jubiläumsjahr zu ergattern. Hinter Enkenbach will er den Zug dann nochmal abfangen. Ein Fernsehteam begleitet Hagen von Ortloff bis zur Scheinanfahrt für die Fahrgäste in Enkenbach. Währenddessen nimmt ein anderes gemeinsam mit Steffen Eiser die Verfolgungsjagd im Alsenztal auf. Wird er es schaffen, den Zug ein zweites Mal zu fotografieren? Im kommenden Jahr wird Eisenbahn-Romantik noch mehrfach mit Steffen Eiser und anderen Kennern der Strecke drehen, so dass ein vollständiger Fernsehfilm zur Alsenztalbahn entstehen kann.