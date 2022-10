MdZd Transsilvanien

Im Bahnhof in Brad hält nur wenige Male am Tag ein kurzer Regional-Zug. Von ihrer einstigen Bedeutung als wichtige Bergbauregion ist auch in Brad kaum noch etwas spürbar. Verwunderlich, wenn man bedenkt, dass bis ins 20. Jahrhundert hinein der Gold-Abbau ein wichtiger Wirtschaftszweig hier war und Wohlstand in die gesamte Region brachte.

SWR Grit Merten