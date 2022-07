Mit dem Zug zwischen Iser- und Riesengebirge

Auf der Zugreise zwischen Iser- und Riesengebirge geht es durch dichte, einsame und verwunschene Wälder, in denen die Geschichten rund um den Berggeist Rübezahl spielen. Manche Menschen in den Bergen glauben sogar heute noch an die Sagengestalt.

SWR Kirsten Ruppel

Bild in Detailansicht öffnen