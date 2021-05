per Mail teilen

Eine Dampflok auf dem Prüfstand. Vier Eisenbahn-Experten schauen nach der Hauptuntersuchung ganz genau hin. Nach aufwendigen Restaurierungsarbeiten in der MaLoWa Bahnwerkstatt in Benndorf soll die Lok 11 der Mansfelder Bergwerksbahn wieder in Betrieb genommen werden. Bei einer Probefahrt zeigt sie Schönheit und Mängel. Diese Dreharbeiten haben im Rahmen einer neuen Folge "Bahnnostalgie Mansfelder Land" stattgefunden, die wir im Spätjahr des Jahres 2021 ausstrahlen werden.