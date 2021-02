per Mail teilen

Alle Modellbahnfirmen treffen sich jedes Jahr Anfang Februar in Nürnberg und präsentieren eine Woche lang ihre Neuheiten. Das Eisenbahn-Romantik-Team versucht aus der Fülle der Neuheiten und Neuigkeiten das Interessanteste herauszufinden.

Messeneuheit Lorenbahn SWR SWR - Hagen v. Ortloff

Das wichtigste Modellbahnereignis des Jahres steht wieder im Mittelpunkt unserer Sendung: Die Nürnberger Spielwarenmesse 2012. Es handelt sich dabei um eine Fach- und zum Bedauern vieler Fans nicht um eine Publikumsmesse. Höchst interessant zu sehen, wie sich die Modellbahnbranche weiter entwickelt.

Neuheit Baureihe 18 SWR SWR - Hagen v. Ortloff

Die Eröffnung der Messe erfolgt in diesem Jahr schon einen Tag früher, also am Mittwoch, dem 1. Februar. 2012.

Dafür ist Montag, der 6. Februar 2012, der Schlusstag.

Die Neuheitenschau findet entsprechend am Dienstag statt.

Susanne Mayer-Hagmann und Mike Wolf SWR SWR - Hagen v. Ortloff

Da es nicht möglich ist, allen Firmen gerecht zu werden, versuchen wir die gefilmten Neuheiten, die nicht in der Sendung erwähnt werden können, ins Internet zu stellen.

Unsere Berichterstattung ist Normalität geworden, dennoch ist man immer wieder überrascht, welche sehenswerten Neuheiten in jedem Jahr präsentiert werden.

(ESD: 19.02.2012)