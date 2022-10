Mit dem Zug durch Mexiko

Das Dach der Sierra Madre ist eine schroffe, zerklüftete Landschaft. In ihre Täler und Schluchten sind einst die Raramurí, eine ethnische Gruppe hier im Südwesten des Staates Chihuahua, vor den spanischen Eroberern geflüchtet, die sie zur Arbeit in den Silberminen der Region zwingen wollten. Der indianische Name „Raramurí“ wurde von den Spaniernin „Tarahumara“ verändert. Und so wird das Gebiet auch Sierra Tarahumara genannt.

SWR SWR - Susanne Mayer-Hagmann