Bilder von einer Amerikareise der besonderen Art

Ein Gebäude in Danville, Virginia, mit dem Gemälde des Unglücks von 1903, als der verspätete Postzug wegen überhöhter Geschwindigkeit eine Holzbrücke hinunter stürzte. Einige Jahre später wurde das Unglück im Song "The Wreck of the old 97" verarbeitet, einem Klassiker der Railroadsongs.

SWR SWR - Andreas Stirl