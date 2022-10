Bilder vom Spur 1 Team Württemberg

Ein Größenvergleich zwischen Spur H0 und Spur 1. Spur 1 Modelle sind wegen ihrer Größe meist ganz besonders detailgetreu ausgebildet. Der Northlander ist ein beeindruckender Zug, der in echt zuerst in der Schweiz fuhr, dann lange in Kanada im Einsatz war und schließlich in Heilbronn im Eisenbahnmuseum endete.

SWR SWR - Bernhard Foos