Zwischen Plattling und Bayerisch-Eisenstein – Bilder von der Reise

Totenbretter an der Zweigstrecke Zwiesel – Grafenau erinnern an die Leute, die hier gelebt haben. Die Totenbretter gehen zurück auf den Ursprung der Redewendung "Jemand ist „übers Brettl grutscht“", also gestorben. Die Toten wurden früher auf einem Brett drei Tage lang aufgebahrt. Danach rutschten die Leichen über das Brett ins Grab.

