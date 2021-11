Bilder von den Dreharbeiten

Kameramann Ulrich Nissler und Tonmann Andreas Schmidt bei der Arbeit an der Galzigbahn, in St. Anton am Arlberg. Sie wurde im Jahr 1937 erbaut und wird hauptsächlich für den Winterbetrieb genutzt. Sie bringt die Skifahrer von der Talstation in 1304 Meter Höhe auf den Galzig in 2080 Meter Höhe.

SWR SWR - Alexander Schweitzer