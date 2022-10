Ein Messerundgang

Die Modellbahnanlage Landovice nové Mesto von Sebastian Schmidt, Christian Uht und Felix Geißler will den Zug in einer tschechischen Landschaft zeigen. Sie besteht aus vier Segmenten à 1,20 m in Spur TT. Insgesamt existieren 17 Segmente, die immer wieder anders zusammengebaut gezeigt werden.

SWR SWR - Wolfgang Drichelt