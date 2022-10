Internationale Modellbahn Ausstellung Köln 2016

Das Dorf Saint Libéral und auch die Eisenbahngesellschaft CFL existieren nicht wirklich, sondern entsprangen den Romanen des Autors Claude Michelet.Für die Anlage wurde das Dorf in die Umgebung von Limoges versetzt. Hier wird an die Meterspurbahnen erinnert, die bis in die 50er Jahre in Frankreich in Betrieb waren.

