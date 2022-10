Mit dem Zug durchs Nildelta

„Alex“ nennen die Ägypter ihre berühmte Hafenstadt am Mittelmeer. Alexander der Große gab ihr vor mehr als 2.300 Jahren seinen Namen. Schnell entwickelte sich Alexandria zur wichtigsten Hafenstadt Ägyptens und wurde reich. Heute ist Alexandria mit rund fünf Millionen Menschen die zweitgrößte Stadt Ägyptens und bei den Einheimischen in den Sommermonaten sehr beliebt. Fernab der All-Inclusive-Hochburgen am Roten Meer haben die Europäer die Mittelmeerstadt noch nicht entdeckt.

SWR Alexander Schweitzer