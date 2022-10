Brienz-Rothorn-Bahn

Die Schifferinnen ruderten an die Südseite des Sees, dort stürzen die elf Kaskaden der Giessbachfälle in die Tiefe. Ein Anziehungspunkt für den allerersten Tourismus am See. 1875 wurde dort schließlich das Grandhotel Giessbach gebaut. Lange Zeit gab es hierher lediglich die Schiffsverbindung und keine Straße.

SWR Bettina Bansbach