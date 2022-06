Die Dschungelbahn von Borneo

per Mail teilen

In dieser Eisenbahn-Romantik-Folge sind wir auf der Insel Borneo im Südchinesischen Meer. Dort gibt es im malaysischen Bundesstaat Sabah noch eine meterspurige Eisenbahnstrecke.

Seit 1898 ist die Strecke mit Unterbrechungen nach dem 2.Weltkrieg und einer Totalüberholung von 2017 – 2011 in Betrieb. Sie führt von Sabah’s Hauptstadt Kota Kinabalu 134 km in den Süden nach Tenom im Landesinneren und wird von der Sabah State Railway in drei Etappen befahren.

Das Team von Eisenbahn-Romantik ist ab Beaufort mit einem Dieseltriebzug auf den Etappen 2 und 3 im Padas-Tal unterwegs, über Halogilat nach Tenom durch den Dschungel. Eine Straße in den Süden gibt es nur fernab der Bahnstrecke, für die Bewohner der Region ist die Bahn lebenswichtig.

Die Unterwegs-Stationen sind die naturgeschützten Mangrovensümpfe der Halbinsel Klias Wetlands mit den faszinierenden endemischen Nasenaffen, das Kulturdorf Mari-Mari, in dem Besucher die Sitten und Gebräuche der Urbewohner Borneos kennenlernen, für Eisenbahnfreunde hat sich die Werkstatt der Sabah State Railway geöffnet, im Bornean Sunbear Rehabilitation Centre kann man die vom Aussterben bedrohten Malaienbären beobachten, in dem Städtchen Tenom weht dem Besucher Kaffeeduft um die Nase und zu guter Letzt erinnert die zerfallene Bahnstation Melalap an eine glorreiche Zeit der ehemaligen North Borneo Railway.

Die Fahrt im Triebwagen bzw. Güterwagen auf den holprigen Gleisen in den Süden von Sabah kann man ruhigen Gewissens ein Abenteuer nennen.

(ESD: 20.12.2019)