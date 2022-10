Der Churchill-Pfeil

Churchill-Pfeil in Zürich auf der Überführung Richtung Schaffhausen. 1946 besuchte Churchill die Schweiz. Er machte Urlaub und hielt auch einige wichtige Reden in Zürich, u.a. hielt er am 19.9.1946 seine berühmte Rede an der Uni Zürich, in der er zur Einigung Europas aufrief.

SWR SWR - Alexander Schweitzer