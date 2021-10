Sachalin - Eisenbahngrüße vom Ende der Welt

Von Sachalin weiß man in Europa so gut wie gar nichts. Bis 1992 war die Insel im äußersten Osten Russlands Sperrgebiet, was zur Folge hat, dass bis heute auch die Einwohner Russlands kaum etwas über ihre "Schatzkammer" wissen. Auf und um Sachalin lagern die größten Erdöl- und Erdgas-Vorräte Russlands, die Insel hat in den letzten Jahren dadurch enorm an strategischer und wirtschaftlicher Bedeutung gewonnen.



Sendung am Di. , 28.9.2021 14:10 Uhr, Eisenbahn-Romantik, SWR Fernsehen