Schienenwege spielen im Alltag der russischen Metropole St. Petersburg seit jeher eine große Rolle. Sie war Ausgangspunkt der ersten russischen Eisenbahnstrecke und besaß einst das größte Straßenbahnnetz der Welt.

1955 wurde in ihrem Untergrund die tiefste Metro der Welt eröffnet. Fünf Hauptstrecken der russischen Bahn führen mitten ins Stadtzentrum und enden in historisch bedeutsamen Kopfbahnhöfen.

Die Stadt war ehemalige Zarenresidenz und Schauplatz der russischen Revolution, sie trug die Namen Petrograd und Leningrad. Seit 1990 ist sie von der UNESCO in die Liste der Weltkulturerbe aufgenommen. Die Bewohner von Sankt Petersburg leben in einer historischen Kulisse, aber ihre Gedanken sind weltoffen und modern. Einige haben wir kennengelernt – im Zug, in der Metro und in der Straßenbahn.

(ESD: 04.10.2015)