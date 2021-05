EXPO TRAINS in Luxembourg

Folge 824 XL EXPO TRAINS in Luxembourg

Modell-Landschaften in Europa



In Luxemburg, wo sonst der Europarat tagt, findet einmal im Jahr die Expo Trains statt, eine kleine aber feine Modellbahnmesse. Veranstalter ist die "Association des Modélistes Ferroviaires de Luxembourg", das sind die Modellbahnfreunde in der nördlichen Vorstadt Walferdange, die im schönen hochherrschaftlichen Bahnhof Ihr Domizil haben.