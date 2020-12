Bahngeschichten aus dem Burgenland

Pannonien nennt sich seit römischer Zeit die Region um den Neusiedler See. Die Fahrt beginnt im ungrarischen Sopron und führt dann zum Grenzort Fertöszentmiklos, es geht weiter Richtung Pamhagen und dann nach Norden zur Namensgeberin des Sees der Stadt Neusiedl. Schließlich führt die Strecke in die Hauptstadt des Burgenlandes Eisenstadt. Fast eine ganze Runde also um den Steppensee.

SWR Harald Kirchner