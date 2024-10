Zwischen Schluchten und Meer – die Bahnen Toyamas

„The Story of 13000´“ – der etwas kryptische Name beschreibt den in Fuß den Höhenunterschied zwischen dem Meeresgrund und den Berggipfeln, also 13000 Fuß. Die Toyama Bucht ist rund 1000 Meter tief und die Berge sind etwa 3000 Meter hoch. Berühmt ist die Toyama Bucht für ihren sehr schmackhaften Fisch. Offenbar sorgt das nährstoffreiche Wasser aus dem Gebirge für besondere Prachtexemplare.

