Die irische Ostküste – Von Rosslare Richtung Dublin

Irland ist für Bahnfans eher noch ein Geheimtipp. Viele Strecken gibt es nicht, aber dafür sind manche umso schöner. Besonders reizvoll ist die an der Ostküste.

Von Rosslare im Südosten geht es erst parallel zur Küste und dann entlang von Flüssen in die Berge. Zurück am Meer, beeindrucken die langen Strände und spektakulären Klippen bei Greystones. Auf der ältesten Zugstrecke Irlands an der Dublin Bay erreichen wir die Hauptstadt und abschließend die Halbinsel Howth.

Unterwegs sind wir mit dem Bahnexperten Oliver Doyle, erst im Intercity, dann im Nahverkehrszug DART. Er nimmt uns mit an Orte, die seinen beruflichen Werdegang bei der Eisenbahn prägten wie den Hafen in Rosslare und das zentrale Stellwerk in Dublin.

Was den Bahnreisenden bei der Fahrt dicht am Meer beeindruckt, stellt für die Eisenbahner eine Herausforderung dar. Wie sie versuchen, der Erosion Herr zu werden und die Strecke zu sichern, erfahren wir bei einer Inspektionsfahrt mit dem Chefingenieur von Irish Rail.

(ESD: 17.11.2023)