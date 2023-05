Von Porto entlang des Douros - ins Land des Portweins

per Mail teilen

Mitten in der nordportugiesischen Stadt Porto befindet sich der wegen seiner großartigen Fliesenbildern, den Azulejos, bekannte Bahnhof São Bento.

Hier beginnt eine der schönsten Eisenbahnstrecken Portugals, die Linha do Douro. Seit einigen Jahren fährt auf ihr ein Zug mit dem wohlklingenden Namen Mira Douro, was so viel wie schöne Aussicht bedeutet.

Und tatsächlich, auf seinem spektakulärsten Abschnitt entlang des Douros verläuft die Strecke direkt am Flussufer durch das Weinanbaugebiet Alto Douro. Es ist das älteste Weinanbaugebiet mit geschützter Herkunftsbezeichnung, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Hier wachsen die Trauben für den berühmten Portwein. Rund 170 Kilometer schlängelt sich der Zug Richtung spanischer Grenze durch eine der landschaftlich reizvollsten Gegenden Portugals – zwischen Peso da Régua und Tua sogar gezogen von einer Dampflokomotive.

