KM1 bringt viel Bewegung auf die Spur-1-Anlage. Der Ardelt 57-Tonnen-Dampfkran erscheint in der LIMITED EDITION mit 150 Exemplaren und ist schon komplett vorbestellt, also werksseitig leider ausverkauft. Beeindruckend ist er aber trotzdem. Am besten, Sie schauen sich die Sendung an. Da dampft er und dreht sich.

SWR Andreas Stirl