DAMPFBAHN-ROUTE Sachsen – Regionen Erzgebirge und Lausitz

In der Lokomotivwerkstatt der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft (SDG) werden sowohl die Fahrzeuge der Fichtelbergbahn als auch die der Lößnitzgrundbahn und der Weißeritztalbahn, beide in der Nähe von Dresden, gewartet. Selbst Hauptuntersuchungen und Arbeiten am Kessel können hier durchgeführt werden.

SWR Andreas Stirl