Modellbahnclubs und ihre Schauanlagen – Fünf Stück Heimat

Ein Stück Heimat wiederbeleben, so, wie man es in der Jugend erlebt und geliebt hat, wer möchte das nicht? Für Modellbahnclubs oftmals der Impuls, eine Schauanlage zu bauen.

Wir zeigen Schauanlagen von fünf Modellbahnclubs, in denen ihre Heimat mitspielt. Mal detailgetreu abgebildet, mal eher beiläufig. Auf Messen sind sie zu bestaunen.

Die Arbeitsgemeinschaft Modellbahn Meißen hat sich Lommatzsch in der Nähe ihrer Heimatstadt ausgesucht und Szenen verewigt, wie sie bei ihr in Sachsen in der DDR-Zeit vorgekommen sein sollen.

Der Modelleisenbahn-Club Seehausen widmet sich dem Bahnhof Badel in der Altmark. In Spurweite TT geht um den Bahnverkehr anno 1970. Unterwegs war man mit einem Schienenbus der Deutschen Reichsbahn. Zusätzlich spielte der Rüben- und Viehtransport eine wichtige Rolle.

Der Modelleisenbahnclub Weida verewigt auf seiner Anlage neben dem imposanten Oschütztal-Viadukt auch die Bahnhöfe Münchenbernsdorf und Lederhose im Maßstab 1 zu 87. Darüber hinaus ist das Thüringer Vogtland durch eine besonders künstlerische Kulissengestaltung präsent.

Der Modelleisenbahnclub „Theodor Kunz“ Pirna hat kein konkretes Vorbild und doch ist nicht zu verkennen, dass der rege Zugverkehr auf seiner H0-Schauanlage in der Sächsischen Schweiz spielt. Einer Zeitepoche lässt sie sich eher nicht zuordnen, und so verkehrt neben der Deutschen Reichsbahn auch ein ICE.

Eine letzte Anlage entführt uns in den Spessart. Ein Mitglied der Eisenbahnfreunde Kahlgrund hat Heimbuchenthal nachgebaut. Voller Ideen und mit Humor setzt Rainer Schreck den Endbahnhof an der heute stillgelegten Strecke der Elsavatalbahn in Baugröße H0 in Szene.

(ESD: 18.03.2022)