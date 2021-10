Nach der Flut – Neubeginn zwischen Ahr und Eifel

Ein Ausweg wäre, den stillgelegten Teil der Eifelquerbahn zwischen Gerolstein und Kaiseresch zu reaktivieren. Züge könnten so nach Andernach an der linken Rheinstrecke fahren und hätten wieder Anschluss an das Eisenbahnnetz. Momentan lässt die DB an verschiedenen Stellen die Gleise der Eifelquerbahn freischneiden. Ob und auf welche Art und Weise die Eifelquerbahn wieder geöffnet wird, ist momentan allerdings noch unklar.

SWR Alexander Schweitzer