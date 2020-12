Die Modellbahntage Stetten sind für Eisenbahnfans normalerweise im Januar ein fixer Termin im Kalender. Eisenbahn-Romantik zeigt, was in den Jahren 2018 bis 2020 beeindruckt hat.

2018 sind die Modellbahnfreunde aus Rödental bei Coburg mit ihrer großen Anlage „Flusslandschaft H0“ dabei. Wolfgang Stößer zeigt das Valle de Viñales auf Kuba in einem Diorama mit Schmalspurbahn. Frowald Rünzi hat seinen Klappschrank inklusive Bahnhof Buchheide mitgebracht, mit dem er seit vielen Jahren auf Ausstellungen präsent ist.

2019 ist dann Jürgen Hauser von den Modelleisenbahnfreunden am oberen Neckar mit seiner märchenhaft verschneiten H0-Anlage „Winterland“ vertreten, in der sogar Pinguine auf den Schienenbus warten. Michael Fuchs und Jürgen Funk haben ihre 12 Meter lange Modulanlage aufgebaut, in der sie die Eisenbahn-Vergangenheit in den Appalachen von West Virginia im Osten der USA aufleben lassen. Gezeigt wird, wie die Norfork- und Western Railway in den späten 50er Jahren die Kohle der Pocahontas Mining Company abtransportiert.

2020 kommen dann „De Bimmlbahner“ aus dem Erzgebirge mit Fahrzeugen, deren Originale auf sächsischer Schmalspur unterwegs sind, und mit einer Landschaft, dem Vorbild in der Heimat täuschend ähnlich. Heinz Mulheim präsentiert das Modell einer legendären Bergstrecke, der ursprünglichen Gotthardbahn in H0. Auch Marcel Ackle ist mit seinen filigranen Feldbahn-Dioramen dabei und zeigt, wie man mit einfachen Mitteln Miniatur-Gegenstände realistisch altern lassen kann.

Die ausgewählten Modellbahnanlagen der Spur H0, H0e und 0f offenbaren die Vielfalt der Möglichkeiten. Abschauen und Nachbauen erlaubt!

(ESD: 18.12.2020)