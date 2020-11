Kyushu - Auf schmaler Spur durch Japans Süden

Vorbei an heißen Quellen und rauchenden Vulkanen - der Süden Japans ist geprägt von durchaus bedrohlichen Naturschönheiten.

Auf dem großen Schmalspurnetz der japanischen Eisenbahn geht es durch die Südinsel Kyushu. Im "Yufuin no Mori" werden die Fahrgäste schon durch das Ambiente auf den Kurort Yufuin mit seinen heißen Quellen eingestimmt. Alte japanische Wohnkultur bietet ein Edelgasthof mit privaten Bädern. Das Aso Vulkangebiet, lockt mit einem Nationalpark, in der mehrere hundert Quadratkilometer großen Caldera des Vulkans. Stets quillt Rauch aus einem der vielen Krater. Trotzdem leben hier viele Menschen und ein Restaurant hat sich ganz dem Wasser verschrieben - man fischt seine Nudeln aus einer Bambusrinne.

Im Dampfzug geht es nach Hitoyoshi. Dort wird ein Shintofest gefeiert, nächtliche Tänze im Schrein und am Morgen der Sturm der Löwen - mit Masken bewährte Männer beißen Kinder in den Kopf, was denen Glück und ein langes Leben bescheren soll. Weiter geht es nach Kagoshima, eine Metropole in einer Meeresbucht dominiert von einem mächtigen Vulkan. Auch der raucht ständig vor sich hin, die Menschen nehmen es gelassen hin und kehren allmorgendlich die Asche weg.

Die Fahrt endet in Ibusuki dem "Hawai" Japans. In der Urlaubsregion am Meer ist man entspannter als auf dem Rest der Insel - berühmt sind die heißen Sandbäder. Auf Schmaler Spur durch Japans Süden, eine Reise durch Kultur und Landschaft Kyushus.

(ESD 3sat: 01.11.2020)