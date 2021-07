Jeder Personen-Zug in der Mongolei wird von Zugbegleiterinnen in der Uniformen des jeweiligen Betreibers begleitet. Die freundlichen und trotzdem resoluten Damen kontrollieren direkt beim Einsteigen an den Türen die Fahrkarten und sorgen in den Wagen für einen reibungslosen Fahrbetrieb während der Reise.

SWR SWR - Grit Merten