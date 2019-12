Eisenbahn-Romantik wartet in dieser Sendung mit spektakulären Höchstleistungen auf.

Rekordverdächtige Bahnleistungen Eisenbahn-Romantik wartet in dieser Sendung mit spektakulären Höchstleistungen auf. Wir fahren mit der transsibirischen Eisenbahn, besuchen den "Big Boy" und sind mit dem langsamsten Schnellzug der Welt unterwegs. (90 Minuten)

Die Transsibirische Eisenbahn am Baikalsee. Früher war die Linie am See der Hauptstrang der Transsib - der längsten Transkontinental-Eisenbahn der Welt. SWR SWR - Harald Kirchner

Wir fahren mit der transsibirischen Eisenbahn. Deren Strecke zwischen Moskau und dem Endpunkt Wladiwostok misst immerhin 9.288 km. Somit ist die "Transsib" die längste Bahnlinie auf unserem Erdball.



Die mächtigste Dampflokomotive der Welt ist in den Vereinigten Staaten zu Hause. Sie hört auf den Namen "Big Boy" und war in den vierziger und fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Amerikas Westen unterwegs. 1959 erlosch das Feuer in den Kesseln der mächtigen Maschinen, aber jetzt soll ein "großer Junge" wieder betriebsfähig aufgearbeitet werden.

Weiterhin sind wir mit dem langsamsten Schnellzug der Welt unterwegs, fahren mit der weltältesten Zahnradbahn und besuchen einen Bahnhof, dessen Stationsschild aus 58 Buchstaben besteht. Am Ende der Sendung wird die Luft ziemlich dünn, denn die höchste Bahnlinie der Welt führt uns hinauf auf über fünftausend Meter Höhe.

(ESD: 02.02.2014)