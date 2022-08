Das "Königlich Bayerische Eisenbahnmuseum" am Marientor in Nürnberg eröffnete am 1. Oktober 1899 seine Pforten und ist damit eines der ältesten technikgeschichtlichen Museen in Europa

Nach dem Zusammenschluss mit dem "Königlich Bayerischen Postmuseum" nannten sich beide Museen zusammenfassend "Verkehrsmuseum". Heute heißt es "DB Museum im Verkehrsmuseum Nürnberg". 100 Jahre Nürnberger Verkersmuseum SWR SWR Vom Nachbau des legendären Adler bis zum Triebkopf des ICE 3 sind hier sämtliche Epochen des Eisenbahnwesens in Deutschland dokumentiert.



Eisenbahn-Romantik gratuliert dem Verkehrsmuseum zum 100. Geburtstag mit einer Sonderfahrt und einer Fernsehsendung. (ESD: 31.10.1999)