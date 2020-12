Littorina Fahrstand in der 1.Klasse; Der FIAT-Oldtimer in neuem Glanz und roter Lackierung. Der Schienenbus wird „La Littorina“ genannt. Der Name entsprang der Fantasie eines Journalisten, der ihn zum ersten Mal verwendete, als Mussolini in den 1930er Jahren mit einem solchen Modell zu feierlichen Gründung der Stadt Littoria, anreiste.

