EXPO – oder die Bahnherausforderung

Am ersten Juni 2000 öffnete in Hannover die Weltausstellung "EXPO" ihre Pforten. Dieses Ereignis war eine besondere Herausforderung für die Deutsche Bahn AG.

Während der Weltausstellung, also zwischen Anfang Juni und Ende Oktober, wurden jeden Tag bis zu 130.000 Reisende mit Fern- und Nahverkehrszügen über den Bahnhof Hannover-Laatzen und weiter zum EXPO-Gelände erwartet. Täglich sollten dort bis zu 300 Reisezüge halten, bis zu 1.500 Reisende gleichzeitig aussteigen. Die DB bot alles an Fahrzeugen auf, was verfügbar war.

Computeranimation des Messestands der DB auf der Expo.

Neuestes Zugpferd der Bahn war der ICE 3. Doch auch die verbleibenden formschönen E-Loks der Baureihe 103, die in den sechziger Jahren mit ihrer Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h das IC-Zeitalter eingeläutet haben, kamen zum Einsatz.

(ESD: 18.06.2000)