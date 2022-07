Harz-Dampf

per Mail teilen

Eine Sonderfahrt führte uns im Frühjahr 2001 in den verschneiten Harz. Wir fuhren zunächst von Gernrode und Nordhausen auf der Selketalbahn.

Die 99 7241-5 SWR SWR

Dann waren wir auf der Harzquerbahn unterwegs.

Im Einsatz waren vier Dampflokomotiven der meterspurigen Harzer Schmalspurbahnen zwischen Nordhausen und Wernigerode.

Eisenbahn-Romantik-Team und Fans SWR SWR - SWR

An den zahlreichen Fotostandpunkten waren jeweils zwei Personenzüge und ein Güterzug als Fotomotive im Einsatz. Es fehlte auch nicht die Doppelausfahrt zweier Dampfzüge aus dem Bahnhof Alexisbad.

Der Triebwagen NWE 13 gilt als eines der ältestes betriebsfähigen Dieselfahrzeuge in Deutschland gilt.



Mit einer Fahrt in der historischen Straßenbahn der Stadt Nordhausen endete unsere Sonderfahrt.

(ESD: 18.03.2001)