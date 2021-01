per Mail teilen

Seit Mitte Juni 2007 ist der 34 Kilometer lange, erste der beiden Alpenbasistunnel fertig. Wir zeigen Bilder von den Bauarbeiten und den Schönheiten der fast 100 jährigen Schweizer Alpenstrecke.

Im neuen Lötschberg-Basistunnel. SWR SWR - Harald Kirchner

Mit Tempo 200 durch die Alpen.

Seit Mitte Juni 2007 ist der erste der beiden großen Schweizer Alpenbasistunnel fertig:

Der Transitverkehr der bisher über eine atemberaubende Bergstrecke lief, rast nun mit Höchstgeschwindigkeit durch einen 34 Kilometer langen Tunnel.

Lötschberg SWR SWR - Harald Kirchner

Eisenbahn-Romantik berichtet von den Bauarbeiten, aber auch über die Schönheiten der fast hundert Jahre alten Alpenstrecke.

Ausblicke in tiefe Schluchten, Täler und in den neu gebohrten Tunnelschlund in der Tiefe des Berges.

(ESD: 07.10.2007)