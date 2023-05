MOB – Montreux Oberland Bahn

per Mail teilen

Eine Bahn der Superlative feierte 2001 ihren 100. Geburtstag: Die Montreux-Berner Oberland-Bahn.





In ihren ersten vier Jahren war sie noch eine kleine Lokalbahn. Ab 1905 zogen sich ihre meterspurigen Gleise durchgehend vom mondänen Montreux am Genfer See, über den berühmten Skiort Gstaad bis nach Lenk. Ein bis heute weltbekannter Touristenzug war geboren.

Die Strecke der Montreux Oberland Bahn ist 62,5 Km lang. SWR SWR -

Die MOB bietet Luxuszüge der Extraklasse. Sie tragen die Namen: Crystal-, Golden- und Panoramic-Express. Jeder einzelne steht für Fahrkomfort pur und garantiert ungetrübten Genuss der abwechslungsreichen Landschaft.



Ein Abstecher mit der Zahnradbahn zum Rochers de Naye, zur Museumsbahn Blonay-Chamby sowie eine Fahrt im sogenannten "Schokoladenzug" versprechen ebenfalls außergewöhnliche Bahnerlebnisse.

(ESD: 13.05.2001)