Dampfspektakel Trier und Abschied bei der Waldenburgerbahn

In dieser Sendung berichtet "Eisenbahn-Romantik" von zwei Dampfereignissen der besonderen Art, vom Abschied der einzigen noch erhaltenen Dampflokomotive bei der Waldenburgerbahn und von einem Dampfspektakel der Superlative: mit neun Dampflokomotiven, historischen Diesel- und Elektrolokomotiven, auf fünf Bahnstrecken in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Luxemburg.

Sendung am Mi. , 1.3.2023 14:15 Uhr, Eisenbahn-Romantik, SWR Fernsehen