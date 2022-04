Dampfspektakel zwischen Hunsrück und Bodensee

Anlässlich des zehnten Geburtstages von Eisenbahn-Romantik im September 2001 wurde das gesamte Sendegebiet des SWR Fernsehens von einer dicken Rauchfahne durchzogen ...

Die 01 509 der Ulmer Eisenbahnfreunde.

Zwei Tage lang rollte der Eisenbahn-Romantik-Express durch die Lande. Gezogen von zwei mächtigen Schnellzug-Dampf-Lokomotiven der Ulmer Eisenbahnfreunde: der 01 1066 und der 01 509.

Diese Sonderfahrten waren in ihrer Art einzigartig:

Hier, kurz vor Mainz, verläuft die Route links vom Rhein.

Gestartet wurde an zwei Tagen in Karlsruhe. Die Fahrtroute führte durch das Rhein-, das Mosel- und das Saartal. Am zweiten Tag donnerten die Dampfrösser über die Schwarzwaldbahn, entlang des Bodensees und über die Geislinger Steige. Mehr als 1.000 km weit. Einmalige Ereignisse, die so schnell nicht wieder geboten werden.

(ESD: 23.09.2001)