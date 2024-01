Bahnlegende Santa Fe

per Mail teilen

Weltberühmt sind die amerikanischen Diesel-Lokomotiven mit einer Farbgebung in Rot und Silber und einem gelben Kreuz mit dem Kürzel ATSF an der Front. Das sogenannte "Warbonnet-Design". Es war auch bei uns Jahrzehnte lang der Inbegriff einer amerikanischen Lok ...

ATSF heißt ausgeschrieben Atchison, Topeka & Santa Fe Railroad. Die Bahngesellschaft, die jeder nur "Santa Fe" nannte.

Lok mit SANTA FE Embleme SWR SWR - Ralph Ströhle

Deren Züge waren seit 1859 im Südwesten der USA unterwegs, in Arizona, Colorado und New Mexico, später auch in Texas.

Santa Fe war eine der ersten Bahngesellschaften in den USA, die auf Dieselkraft setzten, das war 1937. Auch in den 50er Jahren war sie Vorreiterin, in dem sie im Personenverkehr luxuriöse Doppelstockwagen einsetzte.

Doch wirtschaftliche Schwierigkeiten machten auch vor auch vor der Bahnlegende nicht Halt.

Die Bahngesellschaft fusionierte 1997 mit der Burlington Northern zur BNSF.

(ESD: 18.07.2010)